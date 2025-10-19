Haberler

Kayserispor, İlk Galibiyetini Arıyor

Kayserispor, İlk Galibiyetini Arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, yarın evinde Samsunspor ile karşılaşarak Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Takım, ligdeki 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puanda kalırken, yarınki maçta önemli oyuncuların durumu da dikkat çekiyor.

Kayserispor ; yarın evinde oynayacağı Samsunspor maçından 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; ligin 9. haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı. Ligde oynadığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları geçen Majid Hosseini ile Bannesser yarın Samsunspor maçında kadroda olmaları beklenirken sakatlığı bulunan Gideon Jung forma giyemeyecek.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Samsunspor maçı saat 14.30'da başlayacak ve maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Paramount Otel soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda

Usta oyuncuya son veda: İyi bir dostu kaybettik
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda

Usta oyuncuya son veda: İyi bir dostu kaybettik
İstanbul'da köprüler pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul'da köprüler pembe renge büründü! Nedeni bakın neymiş
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.