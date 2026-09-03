Kayserispor, Karagümrük Deplasmanında İlk Beraberliğini Aldı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta Kayserispor, 53. dakikada Taulant Seferi'nin golüyle öne geçse de 90+6. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor, sezonun ilk beraberliğini almış oldu ve puanını 10'a yükseltti. Ligin 6. haftasında Kayserispor, 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon ilk beraberliğini Karagümrük deplasmanında aldı.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının 53. dakikasında Taulant Seferi'nin golü ile 1-0 öne geçen Kayserispor, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
5. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor 10 puan topladı. Kayserispor, ligin 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk olacak.