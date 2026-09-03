Haberler

Kayserispor, Karagümrük Deplasmanında İlk Beraberliğini Aldı

Kayserispor, Karagümrük Deplasmanında İlk Beraberliğini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta Kayserispor, 53. dakikada Taulant Seferi'nin golüyle öne geçse de 90+6. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor, sezonun ilk beraberliğini almış oldu ve puanını 10'a yükseltti. Ligin 6. haftasında Kayserispor, 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon ilk beraberliğini Karagümrük deplasmanında aldı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının 53. dakikasında Taulant Seferi'nin golü ile 1-0 öne geçen Kayserispor, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

5. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor 10 puan topladı. Kayserispor, ligin 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
Milas'ta maden faciası! 23 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti

Milas'ta maden faciası! Hayatının baharındaydı
Danimarka, Grönland'a ilk kez zorunlu asker konuşlandırdı

Trump'ı çıldırtacak adım! Asker konuşlandırdılar
Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor