Kayserispor heyetinden Osman Aşkın Bak’a ziyaret

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç ile Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Mustafa Baki Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Kayserispor'un mevcut durumu, yeni sezon hedefleri ve kulübün geleceğine yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "Nazik ev sahipliği ve kulübümüze göstermiş oldukları yakın ilgi ile desteklerinden dolayı bakanımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı