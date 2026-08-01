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Kayserispor, hazırlık maçında Cihangir GSK'yi 7-0 mağlup etti

Kayserispor, hazırlık maçında Cihangir GSK'yi 7-0 mağlup etti
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1’İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nü hazırlık maçında 7-0 mağlup etti.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nü hazırlık maçında 7-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor, karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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