Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmada Kayserispor'un gollerini Karimi, Bahoken, Ramazan Civelek, Nazon ve Talha Sarıarslan kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası dışından Cardoso'nun pasında topla buluşan Ali Karimi meşin yuvarlağı auta gönderdi.
59. dakikada Ali Karimi'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Ramazan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-0
64. dakikada sol kanattan hareketlenen Boutobba'nın vuruşunda top kaleci Bilal'in kucağında kaldı.
69. dakikada Gökhan'ın pasında topla beraber ceza sahasına giren Nazon'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
89. dakikada kaleci Bekaj'dan dönen topla ceza sahası içerisinde buluşan Talha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Talha dk. 81), Hosseini, Attmaah, Carole (Nurettin Korkmaz dk. 81), Karimi, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia (Ackah dk. 67), Cardoso (Mane dk. 67), Bahoken (Nazon dk. 67)
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Eray Özbek, Baran Gezek, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Aboubakar dk. 46), Recep Burak Yılmaz (Selimcan Temel dk. 77), Kilama, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye (Fernandes dk. 46), Görkem Sağlam (Pedro dk. 61), Boutobba, Strandberg (Okoronkwo dk. 61)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz
Teknik Direktör: Murat Şahin
Sarı kartlar: Carole (Kayserispor), Abdulkadir (Atakaş Hatayspor)
Goller: Karimi (dk. 3), Bahoken (dk. 37), Ramazan Civelek (dk. 59), Nazon (dk. 69), Talha Sarıarslan (dk. 89) (Kayserispor) - KAYSERİ