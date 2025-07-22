Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 Yenerek İlk Hazırlık Maçını Kazandı

Kayserispor, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Kayserispor, golcüsü Duckens Nazon'un 2 golü ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 83. dakikasında Nurettin Korkmaz ile bulduğu golle sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor, ikinci hazırlık maçını ise 26 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacak. - KAYSERİ