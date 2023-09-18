Kayserispor Gaziantep FK'yı mağlup etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor'un sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etmesiyle ilgili, "Korktuğum başıma gelmedi. En Büyük Kayserispor" dedi.

Kayserispor'un Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Gaziantep Futbol kulübünü 2-0 yendiği maç sonrasında duygularını paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri iç in adeta kızıl elma olan Kayserispor'un transfer yasağının kaldırılması sonrasında acaba ilk maçtan mağlubiyet alır mıyız diye korkuyordum. Ancak futbolcularımız buna müsaade etmedi. İyi futbol ile 3 puanı aldılar. Namağlup devam ediyorlar. Onlar kazandıkça bizlerin ümitleri ve hedefleri yükseliyor. İnşallah Kayserispor bu sezon çok daha başarılı olacak ve ligin layık olduğu üst sıralarda bitirecektir" dedi.

Müsabakayı oğlu ile takip ettiğini ve gollerden sonra birbirlerini tebrik ettiklerini söyleyen Vali Çiçek, "En büyük Kayserispor" cümlesi kurdu. - KAYSERİ