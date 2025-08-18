Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kayserispor, Galatasaray ile 24 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. Biletler 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişiyor.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun 3'üncü haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.