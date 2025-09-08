Haberler

Kayserispor, Furkan Soyalp ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kayserispor, Furkan Soyalp ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kayserispor, Gaziantep FK'dan ayrılan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçti ve Kayserispor forması giymeye başladı.

Kayserispor, Gaziantep Fk'dan ayrılan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyucusu Furkan Soyalp ile sözleşme imzaladı. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı orta saha daha sonra kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza attı ve formayı giydi. Kayserispor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Furkan Soyalp ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
