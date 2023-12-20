Haberler ›› Spor ›› Kayserispor, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu

Kayserispor, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu

20 Aralık 2023 19:16 Güncelleme: 19:18 Abone Ol

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve kartlar da yer aldı.