Kayserispor, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve kartlar da yer aldı.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ferdi'nin vuruşunda kaleci Bilal'den dönen topla buluşan Batshuayi'nin şutunda topu ağlara gitti. 1-3
54. dakikada Kemen'in ortasında top ceza sahası içerisinde Djiku'nun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Thiam, topu filelerle buluşturdu. 2-3
73. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3
75. dakikada ara pasında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.
76. dakikada Djiku'nun kafa vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, beyaz noktayı gösterdi.
79. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Kayserispor : Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamanh, Hasan Ali, Karimi (Ramazan dk. 80), Kartal, Boa Morte (Bahoken dk. 80), Kemen, Cardoso (Mane dk. 80), Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Baran, Arif, Ackah, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar (Oosterwolde dk. 80), Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz (İrfan Can dk. 72), Szymanski (Mert Hakan dk. 90), Tadic (King dk. 72), Batshuayi (Umut dk. 90)
Yedekler: Mert Müldür, İrfan Can, Crespo, Bartuğ, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Kemen (dk. 45+2), Thiam (dk. 56 pen.), Cardoso (dk. 73) (Kayserispor), Cengiz (dk. 8), Batshuayi (dk. 40, dk. 50, dk. 79 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Fred (dk. 90+6), Mert Hakan (dk. 90+7) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Karimi, Hosseini, Mert Hakan (Kayserispor), Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan (Fenerbahçe) - KAYSERİ