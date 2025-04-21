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Kayserispor, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı, Taraftarlar Havaalanında Coşkuyla Karşıladı

Kayserispor, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı, Taraftarlar Havaalanında Coşkuyla Karşıladı
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor, İstanbul dönüşünde taraftarları tarafından meşalelerle karşılandı. Kayserispor, bu sonuçla ligde 37 puana ulaştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Kayserispor kafilesi, havaalanında meşalelerle karşılandı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştığı müsabakada sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Sar-kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. Gece saatlerinde Kayseri'ye inen Kayserispor kafilesini karşılamak için Erkilet Havaalanı'na gelen yüzlerce taraftar, takımı meşale ve sloganlarla karşıladı.

Kayserispor puanını 37'ye yükselterek ligde 13. sıradaki yerini korudu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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