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Kayserispor - Eyüpspor Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-2

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, evinde Eyüpspor ile karşılaştı. İlk yarıda Eyüpspor, Thiam ve Saiz'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi 2-0 Eyüpspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

1. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanatta başlayan Eyüpspor atağında, Saiz'in ara pasında topla buluşan Midtsjö'nün ceza sahası içinde verdiği pasta Thiam, topu filelerle buluşturdu. 0-1.

26. dakikada Ahmed Kutucu'nun gönderdiği topa gelişine vuran Thiam'ın şutunu kaleci Bilal Bayazit, ayaklarıyla kornere çıkardı.

36. dakikada Ahmet Kutucu'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saiz, sağ ayağıyla topa dokunup, farkı 2'ye çıkardı. 0-2.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia (Ali Karimi dk. 41), Kartal Yılmaz, Boa Morte (Nazon dk. 41), Mehmet Eray, Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk. 41), Miguel Cardoso

Yedekler: Onurcan, Attamah, Kolovetsios, Bahoken, Baran Ali, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam

Yedekler: Muhammet, Dorukhan, Halil, Vezo, Dubois, Shelvey, Chatzigiovanis, Ampem, Tayfur, Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Thiam (dk. 21), Saiz (dk.36) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Boa Morte, Jeanvier (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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