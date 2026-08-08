Kayserispor, Fethi Özer ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
1. Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Sarıyerspor'da forma giyen stoper Fethi Özer ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon İstanbul ekibiyle 1. Lig'de 19 maça çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.
Kayserispor, stoper Fethi Özer ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Sarıyerspor'da forma giyen stoper Fethi Özer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İstanbul ekibi Sarıyerspor'da başarılı bir performans gösteren savunma oyuncusu Fethi Özer yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.
Fethi Özer, Sarıyerspor forması ile geçen sezon 1.Lig'de 19 maçta forma giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı