Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve iki maç aradan sonra 3 puan aldı. Üst üste ikinci kez kaybeden Çaykur Rizespor ise son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

  • Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
  • Kayserispor'un golü 59. dakikada Laszlo Benes tarafından atıldı.
  • Kayserispor 12 puana ulaştı, Çaykur Rizespor 14 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile Radomir Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor, 1-0 kazandı.

TEK GOL BENES'TEN

Sarı-kırmızılı takım Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Laszlo Benes kaydetti.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve 3 puanı hanesine yazdırarak 12 puana ulaştı.

Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Üst üste ikinci yenilgisini alan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
