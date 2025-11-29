Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet
Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve iki maç aradan sonra 3 puan aldı. Üst üste ikinci kez kaybeden Çaykur Rizespor ise son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi.
- Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
- Kayserispor'un golü 59. dakikada Laszlo Benes tarafından atıldı.
- Kayserispor 12 puana ulaştı, Çaykur Rizespor 14 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile Radomir Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor, 1-0 kazandı.
TEK GOL BENES'TEN
Sarı-kırmızılı takım Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Laszlo Benes kaydetti.
İKİ MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve 3 puanı hanesine yazdırarak 12 puana ulaştı.
SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET
Üst üste ikinci yenilgisini alan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor deplasmanında 3 puan arayacak.