Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile Radomir Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor, 1-0 kazandı.

TEK GOL BENES'TEN

Sarı-kırmızılı takım Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Laszlo Benes kaydetti.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve 3 puanı hanesine yazdırarak 12 puana ulaştı.

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Üst üste ikinci yenilgisini alan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor deplasmanında 3 puan arayacak.