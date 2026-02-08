Zecorner Kayserispor'dan Kayra Cihan ve Makarov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile yeni transferi Denis Makarov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denis Makarov: Sağ üst adelede ağrısı olan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sağ rectus femoris (üst adele orta gurup kası) kasında hafif dereceli yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Kayra Cihan: Sol diz arkasında ağrı şikayeti olan sporcumuzun muayene ve tetkikleri sonucunda baker kist rüptürü tanısı konulmuş olup, tedavisi devam etmektedir."