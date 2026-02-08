Haberler

Zecorner Kayserispor'dan Kayra Cihan ve Makarov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ve yeni transferi Denis Makarov'un sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Makarov'un sağ üst adele kasında hafif yaralanma tespit edilirken, Cihan'ın sol diz arkasında baker kist rüptürü tanısı konuldu.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile yeni transferi Denis Makarov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denis Makarov: Sağ üst adelede ağrısı olan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sağ rectus femoris (üst adele orta gurup kası) kasında hafif dereceli yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Kayra Cihan: Sol diz arkasında ağrı şikayeti olan sporcumuzun muayene ve tetkikleri sonucunda baker kist rüptürü tanısı konulmuş olup, tedavisi devam etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
