Kayserispor'dan Erciyes 38 FK'ya 3-0'lık Galibiyet

Güncelleme:
Kayserispor, TFF 3. Lig ekibi Erciyes 38 FK ile hazırlık maçında karşılaşarak 3-0 galip geldi. Gollerin tamamını Miguel Cardoso kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında TFF 3.Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lik galibiyetle ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın gollerini Miguel Cardoso kaydetti.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Ramazan Haymana, Levent Yeşilyurt, İbrahim Bayram

Kayserispor: Bilal Bayazıt (Onurcan Piri dk.60), Majid Hosseini, Gökhan Sazdağı, (Burak Kapacak dk.60), Denswil, Lionel Carole, Dorukhan Toköz, Gideon Jung (Baran Ali Gezek dk.72), Joao Mendes, Aaron Opoku (Yaw Ackah dk.72), Miguel Cardoso (Carlos Mane dk.60), Talha Sarıaslan, (Tuci dk.46)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı,( Muhammet Eren Arıkan, (Batuhan Kazancı dk.82), Muhammed Enes Doğan, İsmail Karataş, Güney Gençel, Mehmet Tosun (Eren Kaya dk.46), Hüseyin Ekici, Tugay Adamcıl, (Alperen Öztaş dk.72), Ethem Balcı (Yağız Çağrı Yasak dk.60), Ali Kılıç, (Onur Arı dk.60)

Goller: Miguel Cardoso (dk.4-34 ve 55) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
