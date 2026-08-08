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Kayserispor, Baran Ali Gezek'in Alanyaspor'a transferini açıkladı

Kayserispor, Baran Ali Gezek'in Alanyaspor'a transferini açıkladı
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Kayserispor, altyapıdan yetişen Baran Ali Gezek'in Alanyaspor'a transferini duyurdu. Transferden 400 bin Euro artı KDV kazanılırken, Eyüpspor'a yüzde 20 pay ödenecek. Net gelir 480 bin Euro olurken, ilerideki satıştan yüzde 10 pay alınacak. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür edip başarılar diledi.

Kayserispor kulübü, Baran Ali Gezek'in Alanyaspor'a transferini açıkladı. Sarı kırmızılılar, bu transferden 480 bin Euro kazanırken, bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Kulübümüzün altyapısından yetişen futbolcumuz Baran Ali Gezek'in Alanyaspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte öncelikle Eyüpspor ile yapılan görüşmeler neticesinde, daha önceki anlaşma gereği olan 300 bin Euro bedelli satın alma opsiyonundan feragat edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereğince Baran Ali Gezek'in Alanyaspor'a transferinden elde edilecek bonservis bedelinin yüzde 20'si Eyüpspor'a ödenecektir. Akabinde Alanyaspor ile gerçekleştirilen görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda Baran Ali Gezek'in kesin transferi için 400 bin Euro artı KDV bonservis bedeli ve ayrıca oyuncunun Alanyaspor'dan ileride gerçekleşecek bir sonraki transferinden Kayserispor lehine yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek profesyonel seviyeye ulaşan ve Ay Yıldızlı formayı da farklı yaş kategorilerinde temsil eden Baran Ali Gezek'e, Kayserispor forması altında verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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