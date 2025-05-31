Kayserispor'da Teknik Direktör Jakirovic ile Yollar Ayrılıyor

Kayserispor'da Teknik Direktör Jakirovic ile Yollar Ayrılıyor
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Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Teknik Direktör Sergej Jakirovic, yarınki Samsunspor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek. Yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayseri spor'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrılıyor.

Kayseri spor'da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Teknik Direktör Sergej Jakirovic, yarın oynanacak olan Samsun spor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek. Başarılı teknik adamın Kayseri spor'dan ayrılmasının ardından yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam Kayseri spor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlendi.

Kayseri spor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı'nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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