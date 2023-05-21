Kayserispor'da savunma problemi dikkat çekiyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta kalesinde 17 gol görürken, rakip filelere 5 gol attı

Süper Ligde çıktığı 33 müsabakada 57 gol yiyip 54 gol atan Kayserispor eksi 3 averajla 7'inci sırada yer alıyor. Sezonun 29'uncu haftasında Galatasaray'a 6-0'lık skorla mağlup olan Kayserispor, 30'uncu hafta Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. 31'inci hafta Adana Demirspor'a 5-3'lük skorla mağlup olan sarı kırmızılılar, 32'inci haftayı hükmen galibiyet ile kapattı. 33'üncü hafta Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Kayseri ekibi, 34'üncü haftayı BAY geçirdi. 35'inci hafta Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 4-0'lık skorla mağlubiyetle ayrılan Kayserispor çıktığı son 5 maçta kalesinde 17 gol görürken rakip filelere 5 gol attı. Sarı kırmızılılar ligin 36'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.