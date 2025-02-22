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Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul: Nurettin Açıkalın Başkan Oldu

Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul: Nurettin Açıkalın Başkan Oldu
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Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Nurettin Açıkalın başkan seçilirken, 3 başkan yardımcısı belirlendi ve yeni yönetim görev dağılımını yaptı.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilen Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı. Başkan Nurettin Açıkalın olurken 3 kişi de başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. İlk toplantısını gerçekleştiren sarı kırmızılı yönetimde başkanlık makamında Nurettin Açıkalın yer alırken 3 kişi de başkan yardımcısı oldu. Kayserispor'da görev bölümü şu şekilde yapıldı;

Süleyman Akın başkan yardımcısı, Mehmet Anadut başkan yardımcısı, Murat Ekşi başkan yardımcısı, Samet Sarıoğlu altyapı sorumlusu, Derviş Özçekirdek genel sekreter, Gökhan Gülen protokol, temsil ve ağırlama sorumlusu, Ayhan Gültekin sağlık işleri sorumlusu, Mehmet Saçmacı reklam ve pazarlama sorumlusu, Ali Fidan hukuk işleri sorumlusu, Muzaffer Polat yurt dışı sorumlusu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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