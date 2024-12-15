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Kayserispor'da 6 Futbolcunun Tedavisi Devam Ediyor

Kayserispor'da 6 Futbolcunun Tedavisi Devam Ediyor
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Süper Lig ekibi Kayserispor, sakatlıkları nedeniyle tedavi gören 6 futbolcusunun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilal, Arif, Eray, Hosseini, Mane ve Cardoso'nun tedavi süreçleri sürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; sakatlığı bulunan 6 futbolcunun tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Bilal, Arif, Eray, Hosseini, Mane ve Cardoso'nun tedavisi devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Bilal Bayazit; 23 Kasım 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçının son dakikalarında sağ ayak bileği dış gurup bağlarından biri olan ATFL(anterior talofibular) bağda 3. derece yaralanması olan oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Arif Kocaman; 14 Kasım tarihinde yapılan antrenman sırasında sol kasık bölgesinde ağrı şikayeti nedeniyle antrenmana devam edemeyen oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde sol adductor longus kasında ileri derecede yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Eray Özbek; 18 Kasım tarihinde yapılan antrenman sırasında sağ kasık ta ağrı şikayeti ile antrenmana devam edemeyen oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde adductor longus kasında orta derecede yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir. Majid Hosseini; daha önce açıklandığı üzere sol ayak bileği iç ve dış gurup bağlarındaki yaralanması nedeniye, son olarak 23 Haziran tarihinde ameliyat edilen sporcumuzun sportif rehabilitasyonuna 'saha çalışmaları' safhasında devam edilmektedir. Carlos Mane; 8 Aralık 2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor maçında sol arka adele ağrısı nedeniye oyuna devam edemeyen oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde sol semimemranosus kasında orta dereceli yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir. Miguel Cardoso; 8 Aralık 2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor maçında sol alt adele ağrısı nedeniye oyuna devam edemeyen oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde sol gastroknemius kasında hafif dereceli yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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