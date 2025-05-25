Kayserispor, Bodrum FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

Kayserispor, Bodrum FK'ya 1-0 Mağlup Oldu
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK'yı ağırladığı maçta, ilk yarıda Brazao'nun attığı golle 1-0 geride kapandı. Maçta kaydedilen önemli dakikalar ve takım kadroları haberin devamında yer alıyor.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Mehmet Eray'ın ortasında Ramazan'ın vuruşunda top dışarı gitti.

13. dakikada oluşan karambolde ceza sahası dışında topla buluşan Brazao, iki futbolcuya çalım atarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brazao'nun düzgün vuruşunda top Onurcan'ı geçerek ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ortasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top kaleci Sousa'dan kornere çıktı.

43. dakikada Seferi'nin uzaktan vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehmet Eray Özbek, Cardoso, Nazon

Yedekler: Şamil Öztürk, Jeanvier, Kolovetsios, Kayra Cihan, Uzodimma, Nurettin Korkmaz, Burak Efe Arslan, Arif Kocaman, Carlos Mane, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Seferi, Brazao

Yedekler: Gökhan Akkan, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Enes Öğrüce, Okita, Dimitrov, Puşcaş, Celal Dumanlı

Teknik Direktör: Jose Morais

Gol: Brazao (dk. 13) (Bodrumspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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