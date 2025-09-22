Kayserispor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 1'inci haftasında ertelenen ve 2 gün sonra oynanacak Beşiktaş maçı için kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Markus Gisdol, "Antalya karşısında kazandığımız puandan dolayı mutluyum. Takım için önemli bir puandı. Şimdi tamamen farklı bir durumda farklı bir maç oynayacağız. 8 tane oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz, en iyi çözümleri nasıl bulabiliriz ona bakıyoruz. Şu an bazı zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş, Türkiye liginin, en önemli takımlarından bir tanesi" dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor, kulüp tesislerinde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde, ligin 1'inci haftasında ertelenen ve 2 gün sonra oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana ısınma ve pas çalışması ile başlayan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise, çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Öncelikli olarak son dakikada Antalya karşısında kazandığımız puandan dolayı mutluyum. Takım için önemli bir puandı. Şimdi tamamen farklı bir durumda farklı bir maç oynayacağız. 8 tane oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz, en iyi çözümleri nasıl bulabiliriz ona bakıyoruz. Şu an bazı zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş, Türkiye Ligi'nin, en önemli takımlarından bir tanesi. Puanlarına baktığımız zaman o seviyede olmasa da çok önemli bir rakip" ifadelerini kullandı.

'KENDİ TAKIMIMIZI, BEŞİKTAŞ TAKIMIYLA ÇOK KARŞILAŞTIRMAMAMIZ GEREKİYOR'

Beşiktaş'ın kuvvetli bir takım olduğunu belirten Markus Gisdol, "Tabi ki kendi takımımızı, Beşiktaş takımıyla çok karşılaştırmamamız gerekiyor. Onların 5-6 hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım. Aslına bakarsanız ben her hafta farklı 11'lerle sahaya çıkmayı tercih eden bir antrenör değilim. Daha ziyade aynı oyuncu grubunu kullanmayı isterim. Ama biliyorsunuz ki geçen maçta yaşadığımız sakatlıklar, ondan öncesinde olan sakatlıklar, aramıza çok geç katılan oyuncular, dolayısıyla şu anda bu durumdayız ve daha sabırlı olmamız gerekiyor. Tabii ki ben de 2-3 maç aynı ilk 11 ile başlamayı umuyorum. Kayra altyapımızdan yetişen bir oyuncumuz. Geçen sene de süre bulmuştu. Şimdi bizde de süre buluyor. Son maçta da iyi iş çıkardı diye söyleyebilirim. Tabii ki genç oyuncularımız da takım bütünlüğünü, tam oynamak istediğimiz anlayışı sahaya yansıttığımız zaman çok daha rahat bir şekilde onlar da gelişme fırsatı tanıyacaklardır. Bu olduğunda o gelişmenin de daha hızlı olacağını görebiliriz" diye konuştu.

MIGUEL CARDOSO: KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIMIZ BU MAÇTA İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ

Kayserispor'lu futbolcu Miguel Cardoso ise, "Beşiktaş kuvvetli bir takım. Biz bunun farkındayız. Biz de bu maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ediyorum ki onlara karşı da istekli, arzulu bir şekilde, tutkulu bir şekilde oyunumuzu gösterip kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bu bir takım işi. Kimin gol attığının çok fazla bir önemi yok. Önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Benes'te geçen maçta son dakikada çok güzel bir gol atarak bize bir puanı getirdi. Onu tebrik etmek istiyorum. Dediğim gibi bu bir takım oyunu. Umarım hep beraber bu konuda tüm oyuncu arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.