Kayserispor Beşiktaş ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında topa yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
86. dakikada Ramazan'ın ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Mert kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Boa Morte'nin kafasından seken topa Arif vole vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Mehdi Bourabia, Mehmet Eray (Ramazan dk. 76), Shukurov (Ali Karimi dk. 63), Cardoso, Boa Morte, Nazon
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Ackah, Berat, Yiğit, Talha
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor (Emrecan dk. 82), Amartey, Gedson, Muçi, Muleka (Rebic dk. 82) Cenk (Al-Musrati dk. 66) Semih
Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Omar, Demir Ege, Mustafa Erhan, Aytuğ, Umut, Serkan
Teknik Direktör: Fernando Santos
Sarı kartlar: Mehdi Bourabia, Gökhan Sazdağı, Arif (Kayserispor) - KAYSERİ