Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Beşiktaş'a imza atan Onur Bulut çıkışı: Sanırım bunlar akıllı biz salağız

Ara transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşan Onur Bulut krizi sürüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. 1 milyon euroya serbest kalma maddesi varmış. Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Beşiktaş'ın 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı Sporx'e açıklamalarda bulundu.

"ONUR İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili konuşan Ali Çamlı, "Antalya kampında Onur ile prensipte el sıkıştık. Kayseri'ye geldiğimizde Onur'u odama çağırdım. Sorun yok denildi. Menajeri 'Sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Onur gitmek istiyor dedi. İkili konuşmalar oydu, buydu derken mesele uzadı. Sonra Onur'a kız istedim. Yüzükleri taktım. Fenerbahçe kulübü ile de o süreçte Onur'un transferi ile ilgili, 'Onur ben Fenerbahçe'de oynamam.' dedi." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞMÜŞ"

Sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile ilgili süreci hukuki yollara taşıdıklarını belirten Çamlı, "Beşiktaş, sözleşmesi devam eden oyuncu ile gizli gizli görüşme yapmış. En son Fenerbahçe ile menajerler görüştü. Menajerler daha sonra Kayserispor ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşme uzatmak için kulüpte buluştuk. Neticede Onur'un babası ve menajeri imzalama baskısı yaptı. Bunlar bir protokol hazırlamış, protokolde yok yok. Ne gelirse yazmışlar. Başkan vekili Nurettin Açıkalın imza atmış. Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım? 1 milyon euroya serbest kalma maddesi varmış. Fenerbahçe ile transfer görüşmesi de böylece bitmiş oldu. Beşiktaş, bu maddeye göre 1 milyon euro Kayserispor hesabına para yatırarak Onur'u transfer etti. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek." dedi.

NE OLMUŞTU ?

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut için Kayserispor, oyuncunun kontratında çıkış maddesinin olmadığını belirtmişti. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon euroyu siyah-beyazlı takıma geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıkladı. Onur Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor'la olan sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmediğini ve çıkış bedelinin ödenmesinin ardından Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.