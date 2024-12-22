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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa etti
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Kayserispor, Galatasaray'a 5-1 yenilmesinin ardından başkan Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı. Çamlı, kulübüne ve oyuncularına olan sevgisini dile getirerek, 'Benim için bu defter kapanmıştır' dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı sonrası istifa ettiğini açıklayarak, "Benim için bu defter kapanmıştır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 5-1 yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Galatasaray Kulübü'nü tebrik ediyorum. Kayseri'de futbol seyircisine çok güzel futbol resitali verdiler. Kendi kulübümü ve sahada oynayan çocukların birer birer alınlarından öpüyorum. Yapabilecekleri ne varsa yaptılar. Bu maçın neticesi 5-1 olur, 6-1 olur hiç fark etmiyor, 'Yönetim istifa' diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar, ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Ben, Kayserispor için yaptıklarımdan dolayı hiç pişman değilim, şehrime aşık bir adamım. Ne yapalım, bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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