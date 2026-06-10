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Kayserispor'da Atilla Gerin dönemi

Kayserispor'da Atilla Gerin dönemi
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Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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