Zecorner Kayserispor ara transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı
Zecorner Kayserispor, ara transfer döneminde 7 yeni oyuncu transfer etti. Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve Gaziantep FK'dan Semih Güler'in yanı sıra İngiltere'den iki genç oyuncu da kadroya dahil edildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ara transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Zecorner Kayserispor, transfer tahtasını açmasının ardından ara transfer döneminde 2'si yerli 5'i yabancı kontenjanından olmak üzere toplam 7 ismi kadrosuna kattı. İç Anadolu temsilcisi, ilk olarak Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam ile Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Semih Güler ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım ardından da İngiltere'den 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Kayserispor bu kapsamda, Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Sam Mather ile Manchester City forması giyen Jadel Katongo'yu takıma takviye etti. Kayserispor daha sonra ise sırasıyla Denis Makarov, Fedor Chalov ve son olarak da Joshua Brenet ile sözleşme imzaladı.

İç Anadolu ekibi, ara transfer döneminde Jung, Opoku, Şamil Öztürk ve Yaw Ackah ile de yollarını ayırma kararı aldı.

