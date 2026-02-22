Zecorner Kayserispor- Hesap.com Antalyaspor: 1-0

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Brenet, Denswill, Semih Güler, Dorukhan Toköz (Dk. 57 Banneser), Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Mendes (Dk. 46 Chalov), Cardoso, Onugkha (Dk. 46 Makarov)

HESAP.COM ANTALYASPOR: Cuesta - Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Gianetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Saric (Dk. 78 Abdulkadir Ömür), van de Street (Dk. 88 Bahadır Öztürk)

GOL: Dk. 90 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor )

SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Makarov, Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor ), Ceesay (Hesap.com Antalyaspor )

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayan Zecorner Kayserispor karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, 8 maç sonra galip gelerek, ligdeki puanını 19'a yükseltti.

11'inci dakikada Benes'in ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta top üstten auta gitti.

15'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Storm ortasını yaptı. Arka direkte van de Streek'in kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

21'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Brenet ortaladı. Penaltı noktası yakınında Onugkha'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

40'ncı dakikada sol kanatta topa buluşan Cardoso ortasını yaptı. Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

67'inci dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Makarov, ceza sahasına girdikten sonra Paal'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada Benes'in kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti.

84'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in yerden sert şutunda kaleci Bilal iki hamlede topu kontrol etti.

89'uncu dakikada Makarov'un ceza sahası içine girer girmez sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Cuesta topu ayaklarıyla kornere çeldi.

90'ncı dakikada Makarov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı