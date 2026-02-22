Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Tredyol Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek gol, 89. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov)

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)

Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor )

61. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm'un uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Kayserispor penaltı kaçırdı. Sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Makarov, Paal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Benes, meşin yuvarlağı dışarı attı.

73. dakikada Makarov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmanın arkasına sarkan Chalov'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

89. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Benes'in kullandığı kornerde kaleciyi geçen topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil
