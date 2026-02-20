Haberler

Kayserispor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, antrenmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

???????Zecorner Kayserispor, 22 Şubat Pazar günü saat 13.30'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.

