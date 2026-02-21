Haberler

Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik sorumlu Muhammed Türkmen yönetiminde futbolcular, antrenmanlarını çift kale maçla sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Muhammed Türkmen yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, yarın saat 13.30'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.

