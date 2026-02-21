Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Muhammed Türkmen yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, yarın saat 13.30'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.