Zecorner Kayserispor'un, Antalya kampı sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Antalya'da gerçekleştirdiği ikinci devre kampını tamamlayarak oyuncularına 1 gün izin verdi. Takım, yarın Kayseri'de antrenmanlarına devam edecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampı dün sona erdi. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara 1 gün izin verilirken, yarın Kayseri'de top başı yapacakları öğrenildi.

Süper Lig'in ilk yarısında 15 puan toplayarak 16'ncı sırada yer alan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girdi. 2 Ocak'ta başlayan kamp 11 Ocak'ta sona erdi. Sarı-kırmızılı takım kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynadı. İç Anadolu ekibi bu kapsamda ilk olarak 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşılaşarak sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. İç Anadolu ekibi kamptaki ikinci hazırlık maçından ise dün Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno'yu 3-2 mağlup etti. Öte yandan, Kayserispor'un kamp programı kapsamında teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere de takviye yapıldı. Bu kapsamda, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. İç Anadolu ekibi son olarak da sağ bek mevkisine takviye yaptı. Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılı takımda, Antalya kampının tamamlanmasının ardından oyunculara 1 gün izin verildiği ve yarın Kayseri'de Recep Mamur Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarının devam edeceği öğrenildi.

