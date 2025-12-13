Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; sahasında oynayacağı Alanyaspor maçında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 7 eksik var. Taraftar önünde yılın son maçında kazanıp moral bulmak isteyen sarı kırmızı takımda Gideon Jung, Majid Hosseini, Burak Kapacak ve Lionel Carole sakat olduğu için Furkan Soyalp sarı kart cezalısı olduğu için, Joao Mendes kırmızı kart cezalısı olduğu için, Abdulsamet Burak bahis soruşturması neticesinde PFDK'dan ceza aldığı için Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ