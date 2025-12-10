Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mücadelesinnin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek.