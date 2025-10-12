Haberler

Kayserispor, Alanyaspor ile Hazırlık Maçında Beraberlik Aldı

Kayserispor, Alanyaspor ile Hazırlık Maçında Beraberlik Aldı
Kayserispor, milli arada Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Kayserispor'un gollerini Carlos Mane ve Tuci atarken, Alanyaspor'un gollerini Nuno Lima ve Bedirhan kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor lige verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da kamp yaparak sürdürüyor. Sarı-kırmızılar bugün hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan hazırlık maçında Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, doksan dakika 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Kayserispor'un gollerini Carlos Mane ve Tuci atarken Alanyaspor'un gollerini ise Nuno Lima ile Bedirhan kaydetti. - KAYSERİ

