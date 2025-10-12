Kayserispor, Alanyaspor ile Hazırlık Maçında Beraberlik Aldı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor lige verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da kamp yaparak sürdürüyor. Sarı-kırmızılar bugün hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan hazırlık maçında Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, doksan dakika 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Kayserispor'un gollerini Carlos Mane ve Tuci atarken Alanyaspor'un gollerini ise Nuno Lima ile Bedirhan kaydetti. - KAYSERİ
