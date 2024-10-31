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Kayserispor-Adana Demirspor Maçını Muhammet Ali Metoğlu Yönetecek

Kayserispor-Adana Demirspor Maçını Muhammet Ali Metoğlu Yönetecek
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Maç 2 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Adana Demirspor maçında Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Cumartesi günü oynanacak Kayserispor- Adana Demirspor maçını Muhammet Ali Metoğlu'un yönetmesine karar verdi. Rize Bölgesi Süper Lig hakemi Muhammet Ali Metoğlu'na bu maçta Bahtiyar Birinci ve Murat Şener yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Metoğlu, ilk defa Kayserispor'un ve Adana Demirspor'un maçını yönetecek.

2 Kasım Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat 16: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Kayserispor Cumartesi Politika kayseri Futbol Spor

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