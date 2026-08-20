Haberler

Kayserispor'a Carlos Mane borcu nedeniyle transfer yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane’nin 70 bin Euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane'nin 70 bin Euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi fesih edilen Portekizli kant oyuncusu Carlos Mane oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze, futbolcu Carlos Mané'ye ilişkin 75.000 Euro tutarındaki dosya nedeniyle FIFA tarafından "öde-kaldır" mahiyetinde geçici tescil yasağı uygulanmıştır. Söz konusu yasak, ilgili ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılacak olup, gerekli işlemler kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var

Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede o da var
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı