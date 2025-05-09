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Kayserispor'a Akreditasyon İhlali Nedeniyle Para Cezası

Kayserispor'a Akreditasyon İhlali Nedeniyle Para Cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a Alanyaspor ile oynanan maçta akreditasyon talimatına uyulmadığı için 168 bin TL para cezası verdi. Kulüp başkanı ve yöneticilerine de ayrı ayrı para cezası ve ihtar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Kayserispor'a 168 bin TL para cezası verdi.

PFDK; Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçında akreditasyon talimatına uyulmamasından dolayı Kayserispor Kulübü'ne 168 Bin Türk Lirası para cezası verilmesine hükmetti. Disiplin Kurulu; aynı müsabakada akreditasyon yönetmeliğine uymayan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'a, Başkan yardımcısı Rıza Erkut Yurdemi'ye 58 bin 500'er Türk Lirası para cezası verilmesi kararı alırken, kulüp idarecisi Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven'e ihtar cezası verilmesini kararlaştırdı. PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Kayserispor Kulübü'nün, 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi'nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven'in müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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