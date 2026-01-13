Kayserispor Başkanı Açıkalın: '5 futbolcuyla anlaşmaya vardık'

Haberler

Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, devre arası transfer döneminde 5 futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sorunların kısa sürede çözüleceği ve transferlerin hafta sonuna kadar açıklanacağı belirtildi.

Kayserispor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Devre arası kamp çalışmasını Antalya'da geçiren sarı-kırmızılıların başkanı Nurettin Açıkalın, 5 futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını ve imzaların atıldığını duyurdu. Transfer tahtasıyla ilgili küçük bir pürüz bulunduğunu belirten Başkan Açıkalın, bu sorunun 1-2 gün içerisinde çözüleceğini dile getirdi. Nurettin Açıkalın, ayrıca hafta sonuna kadar transferlerin resmen kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.

Kayserispor, Dinamo Zagreb'den Fransız sağ bek Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
