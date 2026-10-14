Haberler

Kayserispor 4-0 kazandı; Gerin 1977'den beri Antalya'da galip gelmediklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor 4-0 kazandı; Gerin 1977'den beri Antalya'da galip gelmediklerini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik Direktör Atilla Gerin, maç sonrası 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelemediklerini belirterek bu şanssızlığı oyuncularının kırdığını söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Antalyaspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Sanırım 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu değiştirmek de bizim oyuncularımıza nasip oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Gerin, açıklamalarda bulundu. Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten Gerin, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Maçtan önce bizim için oldukça zor bir deplasmandı. Antalyaspor, Süper Lig'den yeni düşmüş, gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Burada aldığımız 4-0'lık net galibiyet, hem oyunun başından sonuna kadar ortaya koyduğumuz üstünlük hem de skor açısından çok değerli. Oyuncularıma ne söylesem az. Cezalılarımız ve sakatlarımız vardı ancak hiç kimse kimsenin eksikliğini aratmadı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse yarım asırlık şanssızlığı kırdık"

Takımdaki bütün futbolcuların galibiyette önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Gerin, "Kayra yeni oynadı, muhteşem oynadı. Mert yeni oynadı, muhteşem oynadı. Oyuna gireniyle çıkanıyla bütün oyuncularımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Sanırım 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu değiştirmek de bizim oyuncularımıza nasip oldu. Maçtan önce bana bu istatistiği söylemişlerdi. Bu açıdan da oyuncularımı ayrıca tebrik ediyorum. Şanssızlıkları kırmaya başladık inşallah" diye konuştu.

"Üstüne koyarak devam edeceğiz"

Gelecek haftaya odaklanacaklarını ifade eden Gerin, "Çalışacağız, çabalayacağız. Önümüzde önemli bir Adana maçı var. Hemen bu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağız. Kaldığımız yerden devam etmeye ve her maç üstüne koyarak ilerlemeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı da gözaltında
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama

AK Parti'den İstanbul'daki sel felaketine ilişkin ilk açıklama

Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor

Petrol kuyusu patladı, durdurulamıyor
Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı, stentle hayata bağlandı

Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı

Herkes Nepal sandı, İstanbul'un ilçesi çıktı!