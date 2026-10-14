Kayserispor 4-0 kazandı; Gerin 1977'den beri Antalya'da galip gelmediklerini söyledi

Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Antalyaspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Sanırım 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu değiştirmek de bizim oyuncularımıza nasip oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Gerin, açıklamalarda bulundu. Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten Gerin, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Maçtan önce bizim için oldukça zor bir deplasmandı. Antalyaspor, Süper Lig'den yeni düşmüş, gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Burada aldığımız 4-0'lık net galibiyet, hem oyunun başından sonuna kadar ortaya koyduğumuz üstünlük hem de skor açısından çok değerli. Oyuncularıma ne söylesem az. Cezalılarımız ve sakatlarımız vardı ancak hiç kimse kimsenin eksikliğini aratmadı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse yarım asırlık şanssızlığı kırdık"

Takımdaki bütün futbolcuların galibiyette önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Gerin, "Kayra yeni oynadı, muhteşem oynadı. Mert yeni oynadı, muhteşem oynadı. Oyuna gireniyle çıkanıyla bütün oyuncularımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Sanırım 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu değiştirmek de bizim oyuncularımıza nasip oldu. Maçtan önce bana bu istatistiği söylemişlerdi. Bu açıdan da oyuncularımı ayrıca tebrik ediyorum. Şanssızlıkları kırmaya başladık inşallah" diye konuştu.

"Üstüne koyarak devam edeceğiz"

Gelecek haftaya odaklanacaklarını ifade eden Gerin, "Çalışacağız, çabalayacağız. Önümüzde önemli bir Adana maçı var. Hemen bu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağız. Kaldığımız yerden devam etmeye ve her maç üstüne koyarak ilerlemeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı