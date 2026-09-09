Kayserispor 2 gün izinli

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, peş peşe oynadığı maçlar sonrasında 2 gün izinli oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, ligin 7. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı öncesinde 2 gün içine çıktı. Karagümrük ve Esenler Erokspor ile oynadıkları maçlar sonrasında Salı ve Çarşamba günlerini izinli geçiren sarı-kırmızılılar, haftanın ilk idmanını Perşembe günü yapacak.

Kayserispor, ligin 7. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Maç 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı