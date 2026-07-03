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Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı
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Süper Lig'den 11 yıl aradan sonra küme düşen Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki ilk antrenmanda futbolcular pas, baskı ve son vuruş çalışmaları yaptı.

SÜPER Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kampın ilk gününde sahaya çıkarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idmanda futbolcular ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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