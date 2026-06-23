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Kayseri'nin genç sultanları milli takım yolunda

Kayseri'nin genç sultanları milli takım yolunda
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara'da düzenleyeceği Altyapı Kız Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri'den üç sporcu davet edildi. Ayşenur Polat, Ecrin Neva Şamiloğlu ve Asel Sümeyye Önem, 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki kampta Kayseri'yi temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenecek Altyapı Kız Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri'den üç sporcu davet edildi. Ayşenur Polat, Ecrin Neva Şamiloğlu ve Asel Sümeyye Önem, milli takım kampında Kayseri'yi temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Altyapı Kız Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri'den üç genç sporcu davet edildi. Kayseri Voleybol Kulübü sporcuları Ayşenur Polat ve Ecrin Neva Şamiloğlu ile Kayseri Rota Spor Kulübü sporcusu Asel Sümeyye Önem, milli takım gelişim kampında yer alma hakkı kazandı. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Kayseri voleybolu adına önemli bir başarı olarak değerlendirilen davetin, kentteki altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Yıldırım; "Sporcuların gelişim süreçlerine katkı sunan kulüp yöneticileri ve antrenörler de bu başarıda önemli pay sahibi oldu. Genç sporcuların Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, elde edilen başarının il genelindeki diğer sporcular için de motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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