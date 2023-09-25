Kayserili Sporcu Hasan Can Arslan Hırvatistan'da Bronz Madalya Kazandı

Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, Hırvatistan'da düzenlenen Badminton Turnuvası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli Takımı temsil eden Arslan, U-17 kategorisinde başarılı bir performans sergiledi.

Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, Hırvatistan'da yapılan Badminton Turnuvası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Milli Takımda Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Hasan Can Arslan U-17 kategorisinde üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ