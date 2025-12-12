2025'te Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olan 19 yaşındaki milli sporcu, başarılarıyla göz kamaştırıyor

Kayserili milli sporcu Utku Mete Yağcı, muaythaide bu yıla Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu sığdırdı.

Muaythai Milli Takımı Antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Nazım Yorulmaz tarafından 10 yıl önce bu spora yönlendirilen 19 yaşındaki Utku Mete, birçok başarıya imza attı.

2019'da Erzincan'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 5'inci olan Utku Mete, sonrasında birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler elde etti.

İlk büyük başarısını 2023'te Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kazanan Utku Mete, bu organizasyonda gümüş madalya aldı.

Bu yıl mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüne çıkan Utku Mete, Süper Lig müsabakalarında da birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Yunanistan'da 17-25 Kasım'da düzenlenen Büyükler Elit Avrupa Şampiyonası'nda da birinciliği kimseye kaptırmayan Utku Mete, aynı yıl içerisinde iki uluslararası organizasyondan altın madalyayla dönme başarısı gösterdi.

"Severek yaptığım bir spor"

Milli sporcu Utku Mete Yağcı, AA muhabirine, ilk 3 yıl amatör olarak yaptığı sporu 6 yıldır haftada çift antrenmanla yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Branşında bir yıl içerisinde iki uluslararası organizasyonda da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Utku Mete, "Severek yaptığım bir spor. Kendi klasmanımda her yıl uluslararası organizasyonlarda madalya kazanma hedefim var. Muaythai branşının 2032 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlarında yer alma ihtimali var. Ben o güne kadar her platformda başarılı olup böyle bir ihtimal gerçekleşirse orada yer almak istiyorum." diye konuştu.

Utku Mete, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıfında okuduğunu sözlerine ekledi.

"Daha büyük hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz"

Muaythai Milli Takımı Antrenörü Nazım Yorulmaz ise başarının uzun soluklu bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

Sporcusuyla kurduğu hayalleri gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Utku'yla biz 9 yıl önce okulda tanıştık. Utku bizim proje sporcularımızdan birisi. Biz yola çıkarken uzun soluklu bir projeyle yola çıktı. Utku 2 yıl içerisinde dünya ve Avrupa şampiyonu olmadı, 9 yıllık bir emeğin sonucunda bu başarılar geldi. Utku için 9 yıl önce kurduğumuz hayalleri bugün yaşadığımız için çok mutluyuz. Daha büyük hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya Şampiyonluğu'ndan sonra Utku'yla karşılıklı ağladık. Dünya Şampiyonluğu'ndan sonra Avrupa'da da birinci olmamız gerekiyordu. Dünya Şampiyonluğu'nun bir tesadüf olmadığını göstermek için burada birinci olmak gerekiyordu. Final maçında, 2023 ve 2024 yılının şampiyonu Rus sporcuyu yenerek şampiyon olduk ve başarımızı perçinledik."