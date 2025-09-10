Kayserili Minik Sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayseri'de Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilerek Badminton branşına yönlendirilen üç minik sporcu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilerek Badminton branşına yönlendirilen Kayserili sporcular Ravzanur Coşar, Medine Ecrin Şahin ve Zümra Çetintaş; 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenecek olan 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı dahilinde bulunan sporcuların milli takıma yükselmesi, programın başarısını göz önüne serdi. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da, "Katılacakları turnuvada sporcularımıza ve antrenörleri Abdurrahman Arslan'a başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ