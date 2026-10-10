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Kayserili Hale Derya Eroğlu, Mersin'de Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon oldu

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Kayserili Hale Derya Eroğlu, Mersin'de Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon oldu
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Mersin'de düzenlenen atıcılık müsabakalarında Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti. Hale Derya Eroğlu 25 Metre Spor Tabanca U18'de Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon oldu; Para Atıcılık Türkiye Kupası'nda Kerim Yıldırım şampiyon, Melisa Bahar Bağ ikinci oldu.

Mersin'de düzenlenen atıcılık müsabakalarında Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti. Hale Derya Eroğlu Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon olurken, Para Atıcılık Türkiye Kupası'nda da Kayserili sporcular kürsüye damga vurdu.

Kayserili atıcılık sporcuları, Mersin'de düzenlenen ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gururlandırdı. Başarılı sporcular, antrenörleri Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. 25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Hale Derya Eroğlu, 25 Metre Spor Tabanca U18 kategorisinde Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon oldu. Arzu Naz Yılmaz U21 kategorisinde Türkiye dördüncülüğünü elde ederken, Sena Aydın da 50 Metre 3x20 Tüfek U18 kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. 27-30 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda ise Kayseri GSİM Spor Kulübü sporcularından Kerim Yıldırım Türkiye şampiyonu, Melisa Bahar Bağ Türkiye ikincisi oldu. Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ'dan oluşan karışık takım Türkiye ikinciliğini kazanırken, Kerim Yıldırım, Osman Bağ ve Doğan Yıldızay'dan oluşan erkek takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıların Kayseri sporu adına gurur verici olduğunu belirterek sporculara ve antrenörlere teşekkür etti. Kabakcı, sporculara gelecek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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