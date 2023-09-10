Kayserili Ayşegül Aydın, U15 Türk Milli Takımı ile UEFA Gelişim Turnuvasına katılacak

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ayşegül Aydın, önce Kayserispor forması ardından da U15 Türk Milli takımı ile Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan UEFA Gelişim Turnuvasına katılacak. Ayşegül Aydın'ın eski antrenörü Safa Şimşek, sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ayşegül Aydın ; önce Kayserispor forması ardından da U15 Türk Milli takım ile Kuzey Makedonyada düzenlenecek olan UEFA Gelişim Turnuvasına katılacak.

Ayşegül Aydın'ın eski antrenörü Safa Şimşek konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, Şimşek yaptığı açıklamada; "Ellerimde büyüyüp önce Kayserispor forması ardından da şanlı bayrağımızın formasını gururla taşıma şerefine eren öğrencim, sporcum, evladım Ayşegül Aydın'a U15 Türk Milli takım ile Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan UEFA Gelişim Turnuvasında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Ayşegül" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ