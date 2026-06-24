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Ayşe Hatun Dindar'dan Türkiye Şampiyonası'nda çifte başarı

Ayşe Hatun Dindar'dan Türkiye Şampiyonası'nda çifte başarı
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Kütahya'da düzenlenen U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Ayşe Hatun Dindar, gülle atmada 10.17 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Kütahya'da düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Ayşe Hatun Dindar, gülle atmada Türkiye ikincisi oldu.

19-21 Haziran tarihleri arasında Kütahya Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Ayşe Hatun Dindar, gülle atma branşında 10.17 metrelik kişisel en iyi derecesini elde ederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, disk atma branşında da Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı iki önemli dereceyle tamamladı.

Ayşe Hatun Dindar'ın elde ettiği başarı, spor camiasında sevinçle karşılanırken, antrenörü Özge Tepedaş da sporcusunun gelişiminde gösterdiği katkıyla büyük takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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